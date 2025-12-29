Ați văzut-o pe Stăncuța?

Polițiștii din Șimleu Silvanei au fost sesizați în data de 24 decembrie despre faptul că LINGURAR STĂNCUȚA, în vârstă de 16 ani, a plecat în mod voluntar dintr-un Complex de Servicii Sociale din orașul Șimleu Silvaniei, iar până în prezent nu s-a întors.

SEMNALMENTE: Înălțime aproximativă – 1,60 m, constituție atletică, ochi căprui, păr brunet și creț. La momentul plecării, purta o geacă de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră și cizme.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre minoră, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112!

