Părintele Claudiu Ionuț Boia, noul paroh al Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Zalău

Clipe emoționante zilele trecute pentru credincioșii Parohiei „Sfânta Treime” din Zalău. Noul paroh este părintele Claudiu Ionuț Boia. „Într-o atmosferă de emoție și binecuvântare, din încredințarea Preasfințitului Părinte Benedict, am primit ascultarea de paroh al Parohiei Sfânta Treime din Zalău. Mulțumesc Domnului pentru toate darurile revărsate peste noi și mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături, fizic sau în duh de rugăciune. Îi urăm părintelui Iosif Ferenț, multă sănătate și îl asigurăm de toată dragostea noastră. Domnul să înmulțească pacea în sufletele noastre”, a declarat preotul Claudiu Ionuț Boia.

În slujba lui Dumnezeu

„După 10 ani și 6 luni de slujire mă despart, cu emoție și cu recunoștință, de Parohia Fildu de Mijloc. Au fost ani plini de provocări și reușite, rugăciuni și binecuvântări, pentru care îi mulțumesc Domnului. Am venit ca străin și mă despart de frumoasa comunitate de aici că unul de-al locului. Vă mulțumesc dragi fildani pentru toată dragostea și prietenia voastră, tuturor împreună și fiecăruia în parte. Chiar dacă fizic vom fi mai departe unii de alții, vom rămâne uniți în Hristos Domnul. Dumnezeu să reverse harul Său cel mântuitor peste voi”, a mai scris preotul.

Pasiune pentru carte

Claudiu-Ionuț Boia s-a născut în data de 10 mai 1986, la Zalău. A fost preot în Parohia Ortodoxă Fildu de Mijloc din 2015. Este licențiat în Teologie Ortodoxă la Sibiu și Doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. A publicat un volum de proză scurtă, „Plan de evadare”, în 2021, și o carte de eseuri și schițe de predici ortodoxe, „Printre scripturi și Scripturi”, în 2024, ambele la Editura Colorama din Cluj-Napoca, precum și numeroase studii de specialitate în reviste teologice. Este membru al Cenaclului „Silvania” din 2022 și al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, din 2025, precum și al Cercului Literar de la Cluj. Mult succes, părinte!