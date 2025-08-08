Ceasul din centrul orașului este mai mult decât un reper, este o emblemă a comunității noastre. De mulți ani, vechea conducere a primăriei ne-a „amenințat” că ceasul vechi, defect, va fi înlocuit. Au fost doar promisiuni. Iată că noua conducere cere părerea zălăuanilor pentru alegerea noului design.
Sunt patru propuneri, care sunt afișate direct pe ceasul actual, pentru a vă putea imagina cât mai bine cum va arăta noul model.
Propunerile pot fi postate pe pagina de facebook a primăriei sau pe www.zalausj.ro.
M. S.
One Thought to “După ani și ani, vom avea din nou ceas în centrul Zalăului”
Sugerez ca pe cadran sa fie Inserat soarele salajean , e simbol local totusi!