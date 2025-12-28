Un bărbat din Mirșid a fost arestat

La data de 28 decembrie, în urma administrării probatoriului, polițiștii din Zalău au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 47 de ani, din localitatea Mirșid, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție. La aceeași dată, polițiștii au fost sesizați că bărbatul în cauză ar fi pătruns fără drept în incinta unei locuințe din localitatea Mirșid, unde ar fi agresat fizic o tânără de 16 ani, provocându-i acesteia o stare de temere. Ulterior, la solicitarea unei femei de 47 de ani, bărbatul a părăsit locuința.

Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis pe numele său de către Judecătoria Zalău, la data de 14 octombrie. Bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, pe numele acestuia fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

M. S.