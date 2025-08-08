# Zalăul nu duce lipse de doamne și domnișoare cu copii, agale pe străzi pentru a strânge bani pentru „mâncare”. De ar fi un scop caritabil serios, categoric ar merge. Idem și într-unul nobil bine justificat. Și cum multe cer ajutor pentru alimente „la copil”, întind și eu mărunțișul pe care-l aveam să ajut cu cât pot să aibă ce să le cumpere de la magazin. Baiu’ care îi? Îmi cere și o țigară. Concluziile? Le tragem fiecare, cum trag și ele cu atâta poftă din viciul ăsta tot mai ieftin de la o lună la alta…

# Sălăjencele sunt femei frumoase, serioase și gospodine iscusite, lucru dovedit și recunoscut oriunde. Dar așa descurcărețe cum sunt, multe sunt și la zi cu informațiile din teren. Nu contează cum, un zvâc, o privire sau un gest al oricărei ființe din preajmă e suficient să dea veștile în târg. Se plimba la magazin zilele trecute o adolescentă, nu mai mult de vreo 18 ani, însoțită de o fetiță, cel mai probabil nepoțica ei. Nu mult timp a trecut și hop, deja știa tot târgul că e tânără mămică. Toți, mai puțin ea. Stimabilele comerciante trebuie să învețe că o informație are nevoie și de o sursă sigură, așa cum e la știri (acelea serioase).

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu