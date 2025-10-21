Studiile preliminare ce vor sta la baza elaborării unui master plan destinat dezvoltării Complexului Arheologic Porolissum au fost finalizate de Consiliul Județean Sălaj.

Fiind un reper major al Limesului de nord al Daciei Romane, obiectivele acestui demers vizează redescoperirea și punerea în valoare a unuia dintre cele mai importante și valoroase obiective istorice din întreaga țară, prin patru etape principale.

Astfel, autoritățile își propun atât amenajarea unei tabere de cercetare arheologică, amenjarea muzeului de sit, reactivarea amfiteatrului roman și amenajarea unei noi căi de acces în sit.

Viitorul master plan va pune bazele unei dezvoltări durabile, valorificând patrimoniul arheologic și peisajul cultural al zonei prin trasee tematice și turistice menite să conecteze localitățile și siturile arheologice din regiune.