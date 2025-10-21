Câinele jandarm Ozzy, în mijlocul elevilor din Zalău

Misiune inedită a jandarmilor sălăjeni. În cadrul programului „Școala Altfel”, jandarmii sălăjeni au fost prezenți azi la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău, unde au prezentat rolul și locul Jandarmeriei Române în societate, mijloace de intervenție specifice jandarmeriei, precum și ofertele educaționale ale Școlilor Postliceale ale Jandarmeriei Române și ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza” din București, instituții de învățământ care formează personal pentru nevoile Jandarmeriei Române. Vedeta zilei a fost Ozzy, câinele de serviciu specializat în misiuni de patrulare și intervenție. Astfel de activități contribuie la creșterea încrederii elevilor în forțele de ordine și la prevenirea faptelor antisociale în mediul școlar.