Zalăul se pregătește să vibreze în ritmurile jazzului la Transilvania Jazz Festival

Zalăul se pregătește să vibreze în ritmurile jazzului. Două trupe vor concerta în Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în cadrul Transilvania Jazz Festival. Publicul va avea parte de două seri pline de energie și atmosferă, pe ritmurile melodiilor interpretate de Arshid Azarine Trio și Martin Listabarth Trio. Evenimentul va avea loc în 8 și 9 noiembrie, de la ora 19.00, iar intrarea este liberă.

Arshid Azarine Trio

Îmbinând ritmul tradiției persane cu fluiditatea jazzului contemporan, Arshid Azarine Trio și-a creat un spațiu puternic pe scena muzicală mondială. În centrul său se află pianistul și compozitorul Arshid Azarine, ale cărui albume recente, 7 Djan și Sing Me a Song, au fost salutate ca opere esențiale în evoluția jazzului persan. Aceste proiecte explorează teme precum misticismul, exilul și schimbul cultural, reunind artiști iranieni și diaspora lor cu muzicieni europeni și americani. Colaboratorii de lungă durată ai lui Arshid, Habib Meftah (percuție și voce) și Hervé de Ratuld (bas), aduc o bogăție unică sunetului trio-ului. Parteneriatele lor muzicale profund înrădăcinate dau viață fiecărei interpretări, cu texturi inspirate din ritmurile Boushehri, armoniile jazzului și povestirile populare.

După spectacole celebre în locuri precum Elbphilharmonie Hamburg, Giardini della Filarmonica din Roma și La Seine Musicale din Paris, trio-ul și-a extins aria de acțiune mult dincolo de circuitul jazzistic. În 2022 și 2023, Azarine s-a alăturat colectivului Barayé în sprijinul mișcării Femme, Vie, Liberté, împărtășind scena cu artiști precum Yasmin Hamdan și Golshifteh Farahani în tributuri puternice difuzate la televiziunea națională franceză.

Ultimul lor proiect, Vorticity, marchează un pas îndrăzneț înainte. Inspirat de evenimentele tumultoase din Iran și de identitatea duală a lui Arshid ca artist de jazz și cercetător în domeniul cardiovascular, albumul îmbină motive muzicale persane cu concepte din dinamica fluidelor și medicină. Piese precum 75.2 BPM și Song to Jina sunt omagii încărcate de emoție aduse vieților pierdute și revoltelor născute, dedicate victimelor violenței, precum Mahsa Amini și celor din zborul PS-752. Prin piese precum Helix of Life și One for Unicity, albumul devine o meditație sonoră asupra haosului, rezilienței și conexiunii.

Martin Listabarth Trio

Martin Listabarth Trio este sinonim cu un sunet distinctiv și inconfundabil: jazz contemporan, captivant, îmbogățit cu influențe subtile din muzica clasică și pop. Melodiile lor spun cu ușurință povești fără cuvinte – inspirate de orașe și peisaje, oameni și întâlniri personale.

În 2023, trio-ul a lansat albumul de debut „Postcards” – o colecție de piese pline de curiozitate contagioasă și descoperiri muzicale, inspirate de locuri diverse, precum o stație de metrou din Madrid, miezul nopții în Istanbul sau un cimitir din Paris. În februarie 2025, au continuat cu lansarea albumului live „Live in Vienna”, care conține momente selectate din concertul lor captivant de la renumitul „Porgy & Bess” din Viena, din aprilie 2024. Pe lângă piese din Postcards, albumul include și piese preferate de multă vreme ale trio-ului, precum un omagiu adus caruselului Prater sau legendei fotbalului Diego Maradona.

Cunoscut pentru comunicarea muzicală intuitivă și prezența dinamică pe scenă, trio-ul a captivat publicul la festivaluri de jazz și concerte din toată Europa timp de mai mulți ani. Cu multă bucurie și veselie, cei trei muzicieni – Martin Listabarth (pian), Gidi Kalchhauser (bas) și Sebastian Simsa (tobe) – creează un arc muzical care variază de la momente intime și melancolice la momente exuberante și pline de umor.

Organizatorul festivalului este Asociația Culturală Cetatea Albă – Filiala Cluj și este un proiect cultural co-finanţat de: Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Parteneri: Forumul Cultural Austriac, DAPINO, Restaurantele Marty, Wine Notes, Urania Social Hub, orchestrat de ING Bank.

Parteneri media: RFI România, TVR Cluj, Radio România Cultural, Radio România Cluj, Radio România Muzical, Cluj.info, Clujul Cultural, Krónika, afișat de PMA și ascultat de Radio Guerrilla.