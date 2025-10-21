Salată Mediteraneană cu Somon și Vinaigrette de Lămâie

Această rețetă pune în valoare somonul din conservă, transformându-l într-o masă rapidă și plină de savoare.
Ingrediente:
* Pentru Salată:
o 2 conserve de somon în ulei (din imagine)
o 100g mix de salată verde (rucola, spanac tânăr, frunze de salată verde)
o 1 castravete mediu, tăiat cubulețe
o 10-12 roșii cherry, tăiate pe jumătate
o 1/2 ceapă roșie mică, tăiată julienne (foarte fin)
o 50g măsline Kalamata, fără sâmburi, tăiate pe jumătate
o 50g brânză feta, sfărâmată
o O mână de frunze proaspete de mărar sau pătrunjel, tocate grosier
* Pentru Vinaigrette de Lămâie:
o 3 linguri ulei de măsline extravirgin
o 1 lingură zeamă proaspătă de lămâie
o 1/2 linguriță muștar Dijon
o Sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust
o Un vârf de cuțit de oregano uscat (opțional)
Instrucțiuni:
1. Pregătește somonul: Scurge ușor uleiul din conservele de somon, dar nu complet. Desprinde somonul în bucăți mai mari cu o furculiță. Păstrează puțin din uleiul din conservă, dacă dorești, pentru a-l adăuga în salată sau în dressing, având în vedere că este somon în ulei.
2. Combina ingredientele pentru salată: Într-un bol mare, combină mixul de salată verde, castravetele, roșiile cherry, ceapa roșie și măslinele.
3. Prepară vinaigrette-ul: Într-un bol mic, amestecă uleiul de măsline, zeama de lămâie, muștarul Dijon, sarea, piperul și oregano (dacă folosești) până la omogenizare. Gustă și ajustează condimentele dacă este necesar.
4. Asamblează salata: Adaugă somonul bucăți peste legumele din bolul mare. Toarnă vinaigrette-ul peste salată.
5. Amestecă și servește: Amestecă ușor toate ingredientele pentru a le combina bine și a acoperi uniform cu dressing. Adaugă brânza feta sfărâmată și mărarul/pătrunjelul tocat chiar înainte de servire.
Sugestii:
* Poți adăuga crutoane pentru un plus de textură crocantă.
* Pentru un gust mai bogat, poți adăuga și câțiva ardei copți tăiați fâșii.
* Servește salata imediat, pentru a te bucura de prospețimea ingredientelor.
Poftă bună!
Salată Mediteraneană cu Somon și Vinaigrette de Lămâie
