Salată Mediteraneană cu Somon și Vinaigrette de Lămâie

Această rețetă pune în valoare somonul din conservă, transformându-l într-o masă rapidă și plină de savoare.

Ingrediente:

* Pentru Salată:

o 2 conserve de somon în ulei (din imagine)

o 100g mix de salată verde (rucola, spanac tânăr, frunze de salată verde)

o 1 castravete mediu, tăiat cubulețe

o 10-12 roșii cherry, tăiate pe jumătate

o 1/2 ceapă roșie mică, tăiată julienne (foarte fin)

o 50g măsline Kalamata, fără sâmburi, tăiate pe jumătate

o 50g brânză feta, sfărâmată

o O mână de frunze proaspete de mărar sau pătrunjel, tocate grosier

* Pentru Vinaigrette de Lămâie:

o 3 linguri ulei de măsline extravirgin

o 1 lingură zeamă proaspătă de lămâie

o 1/2 linguriță muștar Dijon

o Sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust

o Un vârf de cuțit de oregano uscat (opțional)

Instrucțiuni:

1. Pregătește somonul: Scurge ușor uleiul din conservele de somon, dar nu complet. Desprinde somonul în bucăți mai mari cu o furculiță. Păstrează puțin din uleiul din conservă, dacă dorești, pentru a-l adăuga în salată sau în dressing, având în vedere că este somon în ulei.

2. Combina ingredientele pentru salată: Într-un bol mare, combină mixul de salată verde, castravetele, roșiile cherry, ceapa roșie și măslinele.

3. Prepară vinaigrette-ul: Într-un bol mic, amestecă uleiul de măsline, zeama de lămâie, muștarul Dijon, sarea, piperul și oregano (dacă folosești) până la omogenizare. Gustă și ajustează condimentele dacă este necesar.

4. Asamblează salata: Adaugă somonul bucăți peste legumele din bolul mare. Toarnă vinaigrette-ul peste salată.

5. Amestecă și servește: Amestecă ușor toate ingredientele pentru a le combina bine și a acoperi uniform cu dressing. Adaugă brânza feta sfărâmată și mărarul/pătrunjelul tocat chiar înainte de servire.

Sugestii:

* Poți adăuga crutoane pentru un plus de textură crocantă.

* Pentru un gust mai bogat, poți adăuga și câțiva ardei copți tăiați fâșii.

* Servește salata imediat, pentru a te bucura de prospețimea ingredientelor.

Poftă bună!

