Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj ajunge la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei

O întâlnire inedită va avea loc miercurea aceasta la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei. Un grup de scriitori, membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, va trece pragul instituției, unde se va întâlni cu elevii și cadrele didactice.

Scriitorii Doina Ira Tăutan, Viorel Tăutan, Viorel Mureșan, Marcel Lucaciu, Ioan Vasile Bulgărean, Ion Pițoiu-Dragomir, Alice Valeria Micu, Angela Maxim și Daniel Săuca vor citi din creațiile proprii, începând cu ora 12.

De asemenea, în cadrul întâlnirii de la colegiul șimleuan va fi prezentată și activitatea asociației, precum și revista și editura „Caiete Silvane” ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS).

Acest eveniment are loc cu sprijinul conducerii Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.