Controalele cu drone, în plină desfășurare pentru depistarea depozitelor ilegale de deșeuri din Sălaj

Controalele cu drone, desfășurate la nivelul județului Sălaj pentru depistarea depozitelor ilegale de deșeuri, sunt în plină desfășurare. Noua tehnologie utilizată de autorități permite depistarea ilegalităților într-un mod eficient în cadrul acțiunilor de control.

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, o singură dronă poate înlocui munca unei echipe întregi de comisari, iar imaginile obținute pot fi folosite ulterior ca probe în instanță.

Practicile poluatorilor devin mult mai dificile, odată cu implementarea acestora. Din aer, cu ajutorul dronelor, autoritățile pot identifica activități, care în trecut erau greu de surprins la sol. Cu atât mai mult, tehnologia permite urmărirea mișcărilor celor care încalcă legislația de mediu. Imaginile înregistrate sunt utilizate pentru documentarea faptelor și pentru dispunerea măsurilor legale.

Acțiuni cu drone în județ

La nivel județean, controalele cu ajutorul dronelor sunt derulate de Garda Națională de Mediu Sălaj, alături de polițiști. În cadrul acțiunilor sunt folosite drone DJI Matrice 350 RTK, dotate cu senzori LiDAR (Light Detection and Ranging) și termici.

Obiectivele acestora vizează identificarea rapidă a depozitelor ilegale de deșeuri menajere, industriale și din construcții-demolări, dar și cartografierea în format 3D a zonelor afectate, cu estimarea volumului de deșeurilor depozitate. De asemenea, scopul acestor razii vizează detectarea focarelor de ardere ascunsă a deșeurilor și colectarea de probe digitale pentru aplicarea măsurilor legale.

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj, Răzvan Fazacas, declarase la începutul lunii octombrie pentru Magazin Sălăjean că acțiunile vor fi derulate la nivelul întregului județ, inclusiv în zone unde de-a lungul anilor au fost raportate mai multe încălcări ale legislației de mediu.

Potrivit acestuia, controalele sunt în plină desfășurare și în această perioadă, iar angrenați în cadrul acțiunilor sunt și polițiștii sălăjeni. Mai mult, comisarul a transmis că primele rezultate ale acestor controale vor fi aduse în atenția publicului în curând.