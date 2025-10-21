Da, Sălajul a fost anul trecut județul cu cel mai mare raport pensionar – salariat din regiunea Nord-Vest a României, arată datele prezentate astăzi de Direcția Județeană de Statistică Sălaj, în şedinţa de Colegiu Prefectural. Conform instituției, anul trecut, în cadrul regiunii, cea mai mică valoare a acestui raport pensionar – salariat s-a înregistrat în județele Cluj și Bihor cu o incidență de aproximativ 4 – 7 pensionari la 10 salariați. În schimb, în Sălaj, valoarea este de 12 – 13 pensionari la 10 salariați.
One Thought to “Sălaj, județul cu 12 – 13 pensionari la fiecare 10 salariați”
daca ii pensionati pe unii la 45 ani .