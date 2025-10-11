Întâlnirea soțiilor de preoți din Episcopia Sălajului

La Casa de Cultură Municipală din Zalău a avut loc sâmbătă prima întâlnire a soțiilor de preoți din Episcopia Sălajului, desfășurată sub egida „Grupul de preotese din Sălaj «Cornelia Costea»”. Evenimentul, prezidat de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a reunit preotese din întreaga eparhie, într-un cadru dedicat comuniunii, dialogului și reflecției asupra slujirii în familie și în comunitate.

Întâlnirea a început cu rugăciunea de deschidere, urmată de cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Benedict, care a vorbit despre importanța familiei preotului ca spațiu de sfințire reciprocă și de lucrare comună în slujirea Bisericii, pornind de la exemplul biblic al drepților Zaharia și Elisabeta.

În continuarea întâlnirii, soțiile de preoți s-au prezentat prin exercițiul „Povestea mea în trei cuvinte”, după care a urmat atelierul interactiv cu tema „Bucuriile, provocările și încercările unei soții de preot”, susținut de invitata specială, doamna preoteasă Adina Gilla, președinte al Asociației „Maria Stăniloae” din Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Doamna preoteasă a vorbit despre specificul slujirii preotesei, despre echilibrul dintre viața de familie și responsabilitățile misionare, oferind exemple și repere inspirate din propria experiență în diaspora.

Alegerea numelui „Cornelia Costea” pentru grupul de preotese din Episcopia Sălajului reprezintă un gest de omagiu adus soției preotului martir Traian Costea din Treznea, o figură luminoasă a credinței și statorniciei în familia preoțească. În septembrie 1940, preoteasa Cornelia a fost martoră la moartea soțului său în timpul masacrului de la Treznea, purtând cu demnitate greutatea unei suferințe care a devenit mărturie. Rămasă văduvă, și-a crescut singură cei patru copii, cu responsabilitate și echilibru, lăsând peste timp imaginea unei femei puternice și credincioase. Chipul ei rămâne o mărturie a tăcerii curajoase și un reper al demnității în slujirea Bisericii. M. S.