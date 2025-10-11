A fost salvată și o cheamă Ingrid

Vineri noaptea, la dispeceratul ISU-SAJ a fost primit un apel care anunța ceea ce părea inițial un caz de rutină – „O femeie gravidă, naștere în curs”, în localitatea Camăr. O ambulanță cu asistent medical a fost trimisă, imediat, la locul solicitării, însă, când echipajul a ajuns la fața locului realitatea era departe de a fi una de „rutină”: femeia era întinsă pe jos și pierduse o cantitate mare de sânge, în urma nașterii.

Cei doi, mama și bebelușul, au fost preluați și asistați de urgență, însă starea gravă a mamei a impus solicitarea unui echipaj medical, în sprijin. Ajuns la locul de întâlnire, echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă (TIM) a constatat faptul că mama era somnolentă, avea dureri abdominale și sângerări abundente.

După o evaluare rapidă a nou-născutului, pentru a ști că este în afara oricărui pericol, s-au preocupat de salvarea mamei care se afla în stare de șoc și au aplicat rapid manevre de hemostază, resuscitare volemică, administrare de perfuzii și medicație de urgență. Inima pacientei nu a cedat și datorită intervenției rapide și profesioniste, starea ei s-a îmbunătățit.

Mama și bebelușul au fost transferați în ambulanța SMURD și transportați la UPU Zalău.

„Drumul până acolo a fost tăcut. Se auzeau doar sunetul constant al monitoarelor și pașii rapizi ai vieții care se încăpățânau să meargă mai departe. Când am ajuns la spital, erau amândoi stabili, nou-născutul gângurea.” a povestit cu emoție doctor Andrei Costea, salvatorul de pe echipajul TIM.

La predarea pe secția de neonatologie, personalul a întrebat, firesc:

– Cum se va numi fetița?

Mama, slăbită, dar lucidă, a răspuns, fără ezitare:

– Ingrid! O cheamă Ingrid!

Un gest simplu, dar profund. Și-a botezat fiica cu numele asistentei medicale de pe echipajul TIM, care i-a fost înger păzitor. Alături de dr. Andrei Costea și de asistent medical Ingrid Bărar, au fost și paramedicii Dacian Onica și Simo Norbert.

Poate că nu toate nașterile au loc între pereți albi, sub lumini sterile și priviri liniștite. În marginea lumii, între două sirene și o inimă care aproape a cedat, se poate naște ceva pur: viață, speranță și un nume: Ingrid.

Felicitări celor două echipaje medicale care au demonstrat că munca de echipă este succesul unei misiuni, într-o situație limită!

M. S.