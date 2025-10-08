Începe Târgul de la Negreni

Amatorii de vechituri sunt aşteptaţi, în perioada 9 – 12 octombrie, la ediţia de toamnă a Târgului de la Negreni, cunoscut şi ca Târgul de la Fechetău. Manifestarea, cu o tradiţie de câteva secole, se organizează de două ori pe an, pe malul Crişului Repede, în localitatea Negreni, ediţia de toamnă fiind, însă, una de mai mare amploare.

Târgul, ce se întinde pe o suprafaţă de câteva hectare, reuneşte sute de comercianţi ce aşteaptă miile de cumpărători cu diverse chilipiruri, de la produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte, la antichităţi, articole meşteşugăreşti ori mâncăruri tradiţionale. Evenimentul este unul dintre cele mai mari de acest fel din estul Europei şi se bucură de o popularitate foate mare.

M. S.