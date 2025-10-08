Sălajul, pus pe harta națională a orientării sportive

Sălajul a găzduit zilele trecute o importantă competiție națională de orientare sportivă. Clubul Sportiv Pro-Silva Orientare Zalău a organizat, sub egida Federației Române de Orientare, trei etape ale Campionatului Național de Orientare. Sâmbătă a avut loc etapa de Campionat Național Sprint – Urban, în Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, iar seara s-a dat startul în etapa Campionatului Național de Noapte, în pădurea situată la sud de localitatea Mirșid. Duminică s-a desfășurat etapa de Campionat Național Ștafetă Mixtă Sprint, în municipiul Zalău. Cel care s-a implicat semnificativ în organizarea acestui eveniment sportiv a fost sălăjeanul Florin Dârjan, militar în rezervă, un sălăjean pasionat de natură și drumeții. Potrivit lui Florin, orientarea este sportul ce constă în parcurgerea unui traseu, într-un teren necunoscut, materializat printr-o succesiune de posturi de control ce trebuie atinse. Sportivul alege ruta între posturile de control, cu ajutorul hărţii şi al busolei, iar fiecare etapă a avut specificul ei, astfel că Grădina Botanică din Jibou a oferit participanților, pentru Campionatul Național Sprint – Urban, frumusețea și unicitatea ei, dar mai ales o zonă tehnică foarte propice pentru orientare de tip „sprint urban”, care a fost și cea mai apreciată etapă de către toți sportivii.

Orientare sportivă pe timpul nopții

Campionatul Național de Noapte de la Mirșid a adăugat alte senzații și a solicitat și mai mult calitățile tehnice și fizice ale sportivilor. Evenimentul s-a încheiat cu Campionatul Național de Ștafetă Mixtă Sprint, care a avut loc în zona centrală a municipiului Zalău și care a solicitat pe lângă stăpânirea tehnicilor de orientare și lucrul și coeziunea de echipă. La acest eveniment sportiv de anvergură au participat aproximativ 250 de sportivi cu vârste cuprinse între 7 ani și 80 de ani, care au reprezentat cluburi de orientare din toată țara, dar și din județul nostru, această activitate dorindu-se a fi pe lângă una sportivă și un mod de promovare a imaginii județului, a istoriei, obiceiurilor și obiectivelor turistice din Sălaj. Organizarea acestor competiții a început încă de anul trecut prin alegerea zonelor corespunzătoare unor competiții de acest tip și de acest nivel, prin pregătirea materialelor necesare, dar mai ales prin cartografierea hărților speciale pentru orientare, care reprezintă detaliile de planimetrie și nivelment mult mai fin decât hărțile obișnuite.

Pasiune și voluntariat

S-au implicat pentru buna organizare a evenimentului mai mulți oameni cu adevărat pasionați, reprezentanții Clubului Sportiv Pro-Silva Orientare Zalău: Ioan Tăutu, Edmund Gobl, Mitică Căprar, Aurel Bughe și Florin Dârjan. Au mai sprijinit evenimentul arbitrii de orientare Daniel Barkasz, Andrei Enyedi și Istvan Sebestyen, dar și Ionuț Pătraș – președintele Federației Române de Orientare. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul și implicarea voluntarilor Dan Terheșiu, Ștefan Terheșiu, Cristian Babă, Vasilica Gobl, Cristian Noje, Dan Magdaș, Sergiu Grusea, Levi Púsok, Neli Dârjan, Dorin Mastan, Mădălina Ardelean, Gicu Mureșan, Luminița Ghile, Călin Fabian, Fabian Nicoară, Lia Cherecheș, Stela Drule, Călin Drule, Ana Căprar, Bogdan Bancea și Ionaș Țiriac.

Sălajul, județ cu tradiție în orientarea sportivă

Scopul acestei activități a fost și de a duce mai departe tradiția orientării în județul Sălaj, precum și dezvoltarea calităților fizice și tehnice ale sportivilor, învățarea și exersarea unor abilități necesare în natură pentru participanți de toate vârstele, organizarea unor acțiuni/activități sportive si recreative de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare, cunoașterea obiectivelor turistice din județ, educarea participanților în spirit ecologic și de protecție a mediului.

Foto: Dan Terheșiu