Incendiu la Hida

Pompierii din cadrul Stației Hida, ai Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului și ai Detașamentului Zalău au intervenit joi noaptea la un incendiu izbucnit la acoperișul unui imobil aparținând unei firme.
Cauza probabilă a producerii incendiului a fost amplasarea necorespunzătoare a unui coș/burlan de fum amplasat ori neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere.
După mai multe ore de luptă cu flăcările incendiul a fost lichidat înainte să se extindă la întregul imobil. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane rănite sau victime.
M. S.