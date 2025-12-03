VIDEO. Bărbat prins în flagrant după ce a furat pomi de Crăciun

Polițiștii din Sânmihaiu Almașului, împreună cu jandarmii, au prins în flagrant un bărbat de 37 de ani, din localitate, imediat după ce a furat 20 de pomi de Crăciun dintr-o pepinieră din aceeași comună, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei.

Isprava bărbatului a avut loc marți seară, iar în urma activităților desfășurate de polițiști, prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Mai mult, pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru furt calificat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, pentru stabilirea modului în care s-a produs fapta și luarea măsurilor legale ce se impun, după cum transmite Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.