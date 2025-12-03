Vești bune pentru infrastructura rutieră: nu de pe Centura Zalăului, ci de pe A3

Dacă Centura Zalăului ar fi trebuit să fie dată în circulație la data de 3 decembrie, fiind a doua promisiune la un interval de doar câteva săptămâni, termenul nu s-a concretizat, iar zălăuanii au parte în acest moment doar de centura veșnicelor amânări.

Până una alta, progrese semnificative sunt resimțite pe Autostrada Transilvania în județul vecin, iar odată cu finalizarea loturilor din Bihor, șoseaua de mare viteză, ce începe de la Nușfalău, va fi conectată până la Borș fără întrerupere.

Strat de asfalt pe lotul Chiribiș-Biharia

Noi imagini de pe șantierele drumului de mare viteză au fost publicate pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură, iar un videoclip surprins recent pe lotul Chiribiș – Biharia arată stadiul lucrărilor. Autorii transmit că a început asfaltarea pe această secțiune, contractată de Asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, potrivit economedia.ro.

Cu o lungime de 28,5 km și o durată totală a execuției de 24 de luni, printre care șase luni pentru proiectare și 18 pentru execuție, contractul are o valoare de 785 de milioane lei și este finanțat cu bani europeni nerambursabili, prin Programul Transport 2021-2027 și fonduri de la bugetul de stat.

De la Nușfalău la frontiera cu Ungaria

La vest, lotul Chiribiș – Biharia este continuat cu cei 5,5 kiloemtri dați în trafic în 2020 între Biharia și Borș II, iar la Est, spre Cluj, Constructorul Erbașu ar trebui să termine în vara anului viitor lotul dintre Suplacu de Barcău – Chiribiș.

Odată cu finalizarea lotului 3C2 Chiribiș – Biharia, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău la Borș II, la frontiera cu Ungaria, pe o distanță totală de 74 kilometri.

Mobilizare importantă pe șantier

Mobilizarea este una impresionantă și pe lotul ce începe de la graița cu Sălajul. Compania Construcții Erbașu a anunțat săptămâna trecută că pe șantierul segmentului Suplacu de Barcău – Chiribiș a mobilizat 549 de muncitori și 309 utilaje. Mai mult, stadiul lucrărilor este de 63%, după cum anunța directorul CNAIR, Cristian Pistol, în luna noiembrie.

Oficialul a mai a precizat toamna aceasta că autorităţile doresc execuţia unui nod mare la intersecţia cu autostrada deja existentă, ceea ce înseamnă că proiectul va întârzia probabil cu o lună-două, potrivit economedia.ro.

Sursă foto: marin marian/YouTube