Un oraș sălăjean ar putea deveni comună, în urma unui proiect propus de Ministerul Dezvoltării

Aproape 150 de orașe din România ar putea deveni comune, iar dintre acestea se află și un oraș din județul Sălaj. La nivel național există 3.228 de unități administrativ-teritoriale, potrivit unei analize realizate de Ministerul Dezvoltării, dintre care 103 sunt municipii și 216 orașe. Mai mult, 59 de municipii și 146 de orașe nu mai îndeplinesc criteriile actuale de populație. Guvernul ar putea retrograda aproape 150 de orașe la rang de comună, deoarece acestea au rămas cu prea puțini locuitori. Măsura ar putea fi inclusă în al treilea pachet de reforme pregătit de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Proiectul a fost propus de ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, în ultima ședință a coaliției. În prezent, pentru ca o unitate administrativ-teritorială să fie încadrată cu statut de municipiu, localitatea trebuie să aibă cel puțin 40.000 de locuitori, iar pentru statutul de oraș este necesar un minim de 10.000.

Ministerul Dezvoltării propune însă modificarea pragurilor la 25.000 de locuitori pentru municipii, respectiv 7.000 pentru orașe.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat în ședința de Guvern și ulterior adoptat de Parlament. Modificările ar urma să fie incluse în al treilea pachet al Guvernului, alături de reforma administrației publice locale, prin care ar putea fi desființate peste 12.000 de posturi.

În Sălaj, trei UAT-uri au statut de oraș și una de municipiu. Zalăul este reședința județului, iar populația, în urma recensământului din 2022, este peste 52.000 de locuitori. Cel mai mare oraș sălăjean este Șimleu Silvaniei, localitate cu o populație de aproape 14.000 de locuitori. Mai mult, în Jibou trăiesc aproape 9.700 de persoane, iar la Cehu Silvaniei 6.369 de locuitori. Dacă un astfel de proiect ar fi adoptat, Sălajul ar rămâne cu doar două orașe și municipiul Zalău.