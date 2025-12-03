Cârnații din comerț, plini de aditivi alimentari

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi. Nici pregătirile intense pentru mesele de Crăciun nu sunt departe, iar listele de cumpărături se vor ține lanț la magazine. Cum majoritatea sălăjenilor sunt gurmanzi ai produselor din carne, cârnații sunt nelipsiți de pe platouri și din diverse sortimente de mâncăruri.

Cu toate acestea, cârnații din comerț sunt o adevărată oază de aditivi alimentari, după cum arată un studiu realizat de InfoCons, iar multe dintre aceste produse se regăsesc și pe rafturile marilor lanțuri de magazine din Sălaj.

InfoCons a realizat studiul pe baza informațiilor de pe etichetele mezelurilor de tip cârnați, iar unele dintre acestea pot conține chiar și 14 aditivi alimentari. Printre lanțurile de supermarketuri analizate se numără Carrefour România S.A., Kaufland România SCS, Lidl Discount SRL sau REWE România SRL.

Peste 84% dintre mezeluri au ca prim ingredient carnea de porc, aproape 6% carnea de pui, 3,92% carnea de curcan, iar puțin sub 2% carnea de vită. Mai mult, peste 92% dintre produsele analizate au în compoziție aditivi alimentari, iar aproximativ 2% conțin chiar și 14 E-uri, potrivit InfoCons.

Totodată, 14,89% dintre mezelurile tip cârnați au în compoziție 6 E-uri, 19,15% conțin 4 E-uri, iar 21,28% au două E-uri.

Mai mult, valoarea energetică a mezelurilor analizate este cuprinsă între 199,18 kcal și 523 kcal, cantitatea de grăsimi variază între 8,72 g și 46 g, în vreme ce cantitatea de acizi grași saturați este cuprinsă între 5,1 g și 22,41 g.