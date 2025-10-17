Pietonul decedat în accidentul de pe bulevard este un zălăuan de 62 de ani

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit identitatea persoanei decedate în urma evenimentului rutier produs joi seara, în Zalău. Pietonul a fost un bărbat de 62 de ani, din municipiul Zalău. Acesta și-a pierdut viața în urma accidentului mortal produs pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău.

Inițial, în urma incidentului, nu a putut fi stabilită identitatea victimei. Polițiștii Biroului Rutier Zalău, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au continuat cercetările în vederea stabilirii identității bărbatului decedat.

Reamintim că un cetățean străin, în vârstă de 24 de ani, în timp ce se afla la volan pe bulevard, a accidentat pietonul, care se afla pe partea carosabilă. La fața locului s-a deplasat și un echipaj al ambulanței. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul pietonului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.