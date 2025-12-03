Șoseaua de centură, telenovela amăgirilor

Nu, șoseaua de centură a municipiului Zalău nu este gata. Ultimul termen anunțat era data de 3 decembrie. Și acest termen a fost depășit. Am pierdut șirul termenelor, amânărilor. Da, este adevărat, la capătul centurii, în zona Meseș, marți seara se lucra de zor. Autoritățile dau asigurări că centura se deschide în această lună și cred că așa va fi. Mai contează o săptămână în plus sau în minus? Nu, nu mai contează. Dar suntem foarte curioși și dacă statul român și-a făcut datoria, dacă firma constructoare este plătită la zi. Îmbucurător este auzul veștii că nu va fi nicio inaugurare, nicio tăiere de panglică. Să sperăm că nu este doar un zvon. Inaugurare la ce? Inaugurarea unui drum al rușinii? Să fim optimiști!

Fotografie cu rol ilustrativ