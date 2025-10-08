Investiții la Crișeni

Aproximativ 200 de preșcolari și școlari din localitățile Crișeni, Gârceiu și Cristur au primit gratuit rechizite școlare și ghiozdane. Proiectul a fost unul care s-a derulat după începerea noului an școlar. „Mulțumiri colegilor din Primăria Criseni și Consiliului Local pentru implicare și sprijin și nu în ultimul rând dumneavoastră tuturor, banii fiind din bugetul local. Educația copiilor este o prioritate în comuna Crișeni. Creștere curată și sănătoasă tuturor copiilor”, a declarat primarul comunei Crișeni, Călin Morar. Acesta a adăugat că investițiile în sistemul educațional local vor continua având în vedere numărul tot mai mare de tineri care se stabilesc la nivel local, își cumpără sau își construiesc case.