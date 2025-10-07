Fura lemne din pădurea Șamșudului

Jandarmii sălăjeni au desfășurat luni o acțiune pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. În timpul acțiunii, în fondul forestier de la Șamșud, a fost depistat un bărbat în vârstă de 45 de ani, din comuna Șamșud, care a tăiat fără drept, cu un motofierăstrău mecanic, arbori nemarcați silvic din specia „gorun”, și „fag”.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional”, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor.

Lemnele și un motofierăstrău au fost ridicate în vederea confiscării.

M. S.