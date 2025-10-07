Zălăuanul Codrin Boldor, actor în comedia științifico-fantastică „Vasile și naveta spațială”

Pe Codrin Boldor îl cunosc de mulți ani, am crescut în același cartier. A fost ani și ani voluntar la Centrul Pilot pentru Boli Rare din Zalău, a practicat culturismul, iar recent l-a interpretat pe „Glumpitor”, un personaj din filmul științifico-fantastic „Vasile și naveta spațială”, peliculă realizată în județul nostru. Printre actorii principali din film se numără și apreciații actori sălăjeni Alin Panc și Văru’ Săndel. Care este legătura între celebrul film Avatar și echipa de actori din Naveta Spațială? Ei bine, spune Codrin, unul din artiștii cosmeticieni care au pregătit actorii din pelicula românească, a lucrat și cu actorii din celebrul film Avatar.

O poveste și un extraterestru

„Un extraterestru sosit pe Pământ cu misiunea de a-l distruge pentru a-și salva propria planetă se împrietenește cu trei ardeleni dintr-un sat unde toți bărbații se numesc Vasile. Când aceștia transformă resturile navei lui într-un cazan de țuică, planurile lor intră în conflict, iar prietenia lor e pusă la încercare. Însă, pe măsură ce tensiunile cresc, descoperă că secretul supraviețuirii ambelor lumi s-ar putea afla chiar în țuica lor”, este o parte din povestea filmului. Pe Codrin Boldor îl puteți urmări în secțiunea video a publicației www.magazinsalajean.ro. Premiera filmului este programată în data de 19 decembrie în București. Felicitări tuturor celor implicați în realizarea filmului.

Sursa foto: Facebook/Florin Codrin Boldor