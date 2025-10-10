Eroi în timpul liber!

Datorită reacției prompte a unui pompier aflat în timpul liber, un incendiu izbucnit la apartamentul unui bloc a fost lichidat înainte de a provoca pagube majore. Incidentul s-a produs în 6 octombrie, în jurul orei 15, în localitatea Marca. Aflat în timpul liber, plutonierul adjutant Laslo Nicolae Adrian se afla în curtea din spatele casei, când a observat un fum dens care ieșea din balconul unui vecin. Înțelegând pericolul iminent, acesta a ajuns la apartament, unde a găsit un bărbat de 33 de ani, care a suferit un atac de panică, având arsuri pe picioare. A anunțat rapid evenimentul la numărul unic de urgență 112. Fără a ezita, Nicolae a intervenit și a reușit să stingă incendiul. Datorită acțiunilor sale rapide și eficiente, flăcările nu s-au extins la restul apartamentului. Persoana rănită a fost preluată de un echipaj SMURD pentru a fi transportată la spital

Laslo Nicolae, în vârstă de 46 de ani, este comandant de echipaj și conducător autospeciale în cadrul Gărzii de intervenție nr. 2 Nușfalău, unde activează din anul 2006.

Un alt exemplu de curaj și spirit civic a fost dovedit luni după-amiază, în jurul orei 15:30, în localitatea Șărmășag. Aflat în timpul liber, plutonierul adjutant șef Mihaly Zsolt se afla în locuința sa când a auzit strigătele vecinilor, care l-au anunțat că s-a produs un incendiu la depozitul unei firme din apropiere.

Înțelegând gravitatea situației, acesta a ajuns imediat la locul evenimentului și s-a asigurat că s-a anunțat incidentul la numărul unic de urgență 112. La scurt timp, au sosit forțele de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Șărmășag și voluntari ai SVSU Șărmășag, pe care el i-a sprijinit activ pentru a limita extinderea incendiului la alte imobile din imediata apropiere.

Datorită acțiunilor sale prompte și eficiente, flăcările au fost limitate să se extindă la locuințele din vecinătate și la celelalte imobile.

Plutonier adjutant șef Mihaly Zsolt, în vârstă de 40 de ani, este comandant de echipaj în cadrul Secției de Pompieri Șimleu Silvaniei, unde își desfășoară activitatea din anul 2006.

