La Porolissum, alergare și istorie

Azi are loc Semimaraton Porolissum, un eveniment care reunește sportivi amatori și profesioniști, oameni dornici să facă mișare într-un cadru de poveste, la castrul de la Porolissum. Competiția cuprinde mai multe probe. Cursa „Semimaraton HIDRONIC” are 23 de kilometri, iar „Cursa Salamandrelor” are lungimea de 12 kilometri. Pentru că sportul înseamnă bucurie, competiția cuprinde și cursa „Turul Santinelelor” în lungime de 1,6 kilometri. Premiile pentru câștigători sunt semnificative, anunță organizatorii, sufletul acestei competiții fiind și în acest an cunoscuta atletă Paula Todoran.