Cal salvat de pompieri

Pompierii din cadrul Secției Jibou au fost solicitați marți seara la o intervenție mai puțin obișnuită: un cal a rămas imobilizat, fiind prins între traversele podului la nivel cu calea ferată și în pericol să se rănească grav. Incidentul a avut loc la ieșirea din oraș, spre localitatea Var.
După minute bune de efort, răbdare și coordonare, pompierii au reușit să extragă calul în siguranță, încheind o intervenție care a demonstrat, încă o dată, că fiecare viață contează. Din fericire, animalul nu a suferit răni majore.
Reușita intervenției s-a datorat colaborării cu Primăria orașului Jibou, care a adus în sprijin un buldoexcavator, și cu medicul veterinar din zonă, care a acordat asistență de specialitate pe durata intervenției.
M. S.