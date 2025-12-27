Sălăjeanca Patricia Toma, corespondent local în Europa de Est pentru o importantă platformă feministă de jurnalism independent

Începând de anul viitor, sălăjeanca Patricia Toma se va alătura echipei Lazy Women în calitate de corespondent local în Europa de Est. „Începând din ianuarie, voi scrie povești ale femeilor care se implică activ, găsesc soluții în comunitățile lor și dau o voce regiunilor din care provin. Lazy Women e o platformă feministă de jurnalism independent care aduce-n prim-plan experiențele și provocările reale ale femeilor, ca o revoltă înspre presiunile sociale cu care femeile se confruntă, pornind de la ideea de ”lene” asociată cu munca domestică. Mă bucur că această platformă îmi oferă contextul de a scrie și le oferă o voce femeilor din această parte a Europei”, a scris Patricia pe contul său de facebook. De-a lungul anilor, Patricia s-a remarcat prin mai multe proiecte culturale deosebite, toate având ca scop promovarea satului Marin. Felicitări, Patricia!