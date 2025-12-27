Sălajul îmbătrânește. Seniorii depășesc cu peste 16% populația tânără

La final de an, o retrospectivă privind populația județului arată că, de la un an la altul, numărul celor care trăiesc în Sălaj este în continuă scădere. În iulie 2025, numărul locuitorilor după domiciliu în județ era de 236.220 de persoane, în scădere cu 0,4% spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică Sălaj.

Mai mult de 57% dintre sălăjeni locuiesc în mediul rural, iar femeile sunt mai numeroase decât bărbații, diferența fiind de aproape 1%.

Un fenomen întâlnit la nivel național, îmbătrânirea demografică, este tot mai accentuat și în județul Sălaj. Populația vârstnică de 65 de ani și peste o depășește cu 16,4% pe cea tânără, cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, 42.988 față de 36.924 persoane.

La 1 iulie 2025, populația din mediul urban număra 101.082 persoane, în scădere cu 0,8% față de 1 iulie 2024, în timp ce populația din mediul rural era de 135.138 persoane, în scădere cu 0,2%.

Populația feminină a ajuns la 120.088 persoane, în scădere cu 0,5%, iar cea masculină la 116.132 persoane, cu 0,4% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Seniorii, tot mai numeroși

Numărul sălăjenilor cu vârsta de peste 65 de ani a crescut cu 0,3% de la un an la altul, în vreme ce populația tânără, cu vârste între 0 și 14 ani, a înregistrat o scădere de aproximativ 0,2%.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 113,5 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, la 1 iulie 2024, la 116,4 la 1 iulie 2025.

Populația tânără, tot mai fragilă

În vara acestui an, cea mai mare pondere în totalul populației o deținea grupa de vârstă 50-54 de ani, de 8%. În rândul bărbaților, ponderea acestei grupe a fost de 8,3%, iar în rândul femeilor de 7,7%.

Ponderea copiilor cu vârste între 0 și 4 ani a fost de 4,8%, mai mică decât cea a grupelor 5-9 ani (5,5%) și 10-14 ani (5,4%), ceea ce arată o tendință de scădere a populației tinere din județ.