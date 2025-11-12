S-a trezit cu mașina lovită într-o parcare

Un bărbat aflat în stare de ebrietate, în timp ce conducea pe strada Pictor Ioan Sima din municipiul Zalău, a acroșat, ieșind dintr-o parcare, un autoturism oprit. Incidentul s-a petrecut marți seara, iar polițiștii zălăuani au identificat un bărbat de 65 de ani, din Zalău.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, cercetările în cauză fiind continuate de polițiștii rutieri.