RAFTUL CU CARTE: Ce merită să știm despre Calciu și despre Magneziu?

Dieta normală furnizează organismului nostru o cantitate mult mai mică de calciu și magneziu decât cantitatea care ar fi necesară pentru ca acesta să funcționeze sănătos. Această situație deplorabilă este recunoscută până și de Institutul Național pentru Produsele Farmaceutice și Sănătate Publică din Ungaria. Cu siguranță nici România nu stă mai bine la acest capitol cu toate că Institutul Național de Bioresurse alimentare , din câte știm nu a emis nici un comunicat pe această temă. N.T.

