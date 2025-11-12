17 ani de Hora TV, celebrați printr-un spectacol aniversar de excepție la Zalău

Hora TV celebrează 17 ani de existență, prilej cu care va fi organizat un spectacol de excepție, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Evenimentul va avea loc joi, 13 noiembrie, începând cu ora 17.30, iar biletele pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură.

Pe scena spectacolului aniversar vor urca numeroși artiști consacrați, iar publicul va avea ocazia de a se bucura de interpreții: Aurel Tămaș, Vlăduța Lupău, Cornel Borza, Deți Iuga, Florentina și Petre Giurgi, Ciprian Picovici, Oana Lianu, Petrică Popa, Liliana Laichici, Mircea Cârțișorean, Bebe Dragomir și Alin Joldeș.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de orchestra Ansamblului Profesionist „Porolissum” din Zalău, dirijor Ionuț Dîrjan.

De asemenea, întregul eveniment va fi completat de momente vesele susținute de Radu Moș.