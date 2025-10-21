Bătaie în plină stradă la Românași

Doi bărbați, în vârstă de 32 și 25 de ani, din comuna Românași, au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore de polițiști, bănuiți că ar fi agresat alți bărbați în urma unor discuții contradictorii.

Incidentul a avut loc vineri seara, pe o stradă din comună, când cei doi, împreună cu alți patru bărbați, au lovit cu pumnii și cu obiecte contondente patru persoane, cu vârste curpinse între 23 și 53 de ani. Scenele violente ar fi pornit de la o dispută privind eliberarea drumului public.

În urma incidentului, trei dintre cei patru bărbați agresați au suferit răni pentru care a fost necesar transportul la spital și îngrijiri medicale.

Cei doi agresori au fost conduși și predați reprezentanților Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Satu Mare.

Cercetările în acest caz sunt continuate în vederea identificării tuturor persoanelor implicate în eveniment, stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și luării măsurilor legale ce se impun față de acestea.

Mai mult, aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Totodată, cei doi vor fi prezentați magistraților, în vederea dispunerii de măsuri preventive, după cum au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.