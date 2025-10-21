Magistrala de apă Cluj – Sălaj, pregătită pentru punerea în funcțiune. Sălăjenii vor primi apă de calitate

Recent a fost data în funcțiune conducta de alimentare cu apă Cluj – Sălaj, cea mai importantă investiție pentru sălăjeni după Revoluția din 1989. Azi, în cadrul ședinței de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, ședință găzduită de Instituția Prefectului Sălaj, directorul Companiei de Apă Someș – Sucursala Sălaj, Marcel Zaharia, a declarat că magistrala a început deja să fie utilizată pentru transportul și distribuția apei în câteva zone din județ, dar, deocamdată, nu este folosită la capacitate maximă. În această perioadă se desfășoară lucrări de curățare a conductei de aducțiune, de dezinfectare și alte intervenții obligatorii în cazul unei rețele noi de aducțiune a apei. Abia după încheierea acestor intervenții se va trece la utilizarea magistralei la capacitate maximă.

Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla în decurs de câteva săptămâni, sălăjenii urmând să primească apă de calitate. Potrivit lui Marcel Zaharia, investiția este una dintre cele mai mari din România și rezolvă marea problemă a sălăjenilor: asigurarea apei potabile. Este o apă provenită din sursă montană, sigură, analizată, confirmată și reconfirmată. Apa din Cluj va fi distribuită către toate orașele și pentru majoritatea comunelor. Sunt și câteva primării care au refuzat să beneficieze de apa din sursa clujeană sub pretextul că și-au realizat propriile foraje care le asigură necesarul de apă. Doar că, a precizat Zaharia, efectele secetei sunt tot mai vizibile. Nivelul apei râului Crasna a scăzut exagerat în acest an, iar asta se vede și în acumularea de la Vârșolț. Aici, nivelul apei a scăzut îngrijorător. Din fericire, acest fenomen nu afectează furnizarea apei către populație.