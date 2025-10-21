# Mno, zice-se că îs tăt mai multe sălăjencele care își bat bărbații. Tuloai, rău am ajuns, măi. O ajuns muierile să își bată bărbătocii. No, nu-i bai, lasă, poate o meritat. Ori or băut victimele prea mult, ori nu și-or făcut datoria de bărbat. Pleosc!

# O ursoaică răcită ne-a spus că nu din cauza secetei a scăzut apa din lacul Vârșolț, ci pentru că unii i-ar fi dat drumul intenționat, să pară că e mai puțină, iar oamenii să facă bine și să se leje la țava clujeană principală. Bine, noi știm că ursoaica îi o mincinoasă nesâmțâtă și nici n-o băgăm în samă. Morrrr!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu