Sălajul, județul medicilor de familie pensionari și tot mai puțini

Mai bine de jumătate dintre medicii de familie din Sălaj sunt pensionari. Și ca și cum nu ar fi de ajuns, crește și numărul medicilor pensionari care vor să iasă din sistem, să renunțe la activitate. Problema a fost dezbătută astăzi, în cadrul ședinței de dialog pentru problemele persoanelor vârstnice din Sălaj, ședință găzduită de Instituția Prefectului Sălaj. Unul dintre participanți a atras atenția conducerii Instituției Prefectului că probleme mari sunt în localitățile aflate la marginea Sălajului, la granița cu județul Cluj, în zona Fildu de Jos. Da, sunt medici care vin aici din comunele învecinate, da asta nu se întâmplă zilnic, iar cererea este tot mai mare. În opinia reprezentanților persoanelor vârstnice, este inacceptabil că școlile de medicină românești, instituții educaționale ale statului, pregătesc medici, iar apoi aceștia pleacă din țară pentru a munci pentru tratarea bolnavilor din alte țări, lucru pe care îl consideră inacceptabil.

