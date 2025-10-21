Accident între localitățile Jebucu și Sfăraș. Șoferul a fost rănit și transportat la spital

Un bărbat de 44 de ani, din București, a fost implicat luni seară într-un accident rutier între localitățile Jebucu și Sfăraș. Șoferul, în timp ce conducea într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul volanului și a lovit parapetul de siguranță a unui podeț.

Cu toate acestea, bărbatul se afla la volan sub influența băuturilor alcoolice. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Concentrația relevată a fost de 0.80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma impactului, bărbatul a suferit răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cu atât mai mult, acestuia i-au fost recoltate probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

În acest caz, pe numele bucureșteanului a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.