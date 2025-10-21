Tânăr din Zalha, prins „afumat” bine la volan prin Zalău

Plimbările de seară cu mașina sunt relaxante, însă pot deveni un real pericol atunci când unii șoferi aleg să urce la volan după ce au servit băuturi alcoolice. Luni seara, polițiștii de ordine publică din Zalău au oprit pentru control un autoturism pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu.

La volan se afla un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din comuna sălăjeană Zalha. Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Concentrația relevată a fost de 0.84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, necesare stabilirii alcoolemiei. Mai mult, cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Zalău.