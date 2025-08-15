Fluturele Argynnis laodice — „Fluturele de Meseș”

Argynnis laodice (Pallas, 1771) este o specie de fluture diurn din familia Nymphalidae, subfamilia Heliconiinae, cunoscută în mod popular drept „fluturele de Meseș” datorită prezenței sale notabile în zona munților Meseș din județul Sălaj, România. Este o specie emblematică pentru pădurile temperate și pentru biodiversitatea Lepidopterelor din Europa Centrală și de Est.

Adultul are o anvergură a aripilor cuprinsă între 45 și 50 mm. Aripile superioare ale masculului sunt caracteristice printr-un fond portocaliu intens, punctat cu numeroase pete negre neregulate. Pe partea inferioară a aripilor posterioare, un element distinctiv îl reprezintă petele argintii reflectorizante, care variază în mărime și dispunere, conferind un aspect sclipitor ce oferă speciei un semn distinctiv unic. Femelele au un colorit asemănător, însă cu o tentă mai deschisă, iar petele negre sunt adesea mai mari și mai pronunțate. Corpul fluturelui este acoperit cu peri fini, iar antenele sunt filiforme, tipice pentru familia Nymphalidae.

Argynnis laodice este întâlnit în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, de la Germania și Polonia până în Rusia și Asia Mică. În România, această specie preferă habitatele forestiere de foioase, în special pădurile de fag și amestec, cu zone deschise sau luminișuri, precum și pajiști montane cu vegetație diversă. Zona Meseșului, situată în nord-vestul României, oferă un habitat ideal, cu altitudini moderate, umiditate corespunzătoare și o varietate botanică bogată, inclusiv plantele gazdă necesare dezvoltării omizilor.

Specia este univoltină, cu o singură generație anuală. Zborul adulților se desfășoară în perioada iunie-august, în funcție de condițiile climatice locale. Femelele depun ouăle izolat, în special pe plantele din genul Viola, care constituie hrana exclusivă a omizilor.

Omizile trec prin mai multe stadii de dezvoltare, hrănindu-se intens pe frunzele plantelor gazdă. În toamnă, acestea pătrund în stadiul de pupă, care rămâne pe sol sau în stratul de frunze până în primăvara următoare, când are loc ecloziunea.

Argynnis laodice este un indicator ecologic al sănătății ecosistemelor temperate, reflectând echilibrul și calitatea habitatelor forestiere și montane. Prezența sa în număr relativ mare în zona Meseșului sugerează un mediu bine conservat și cu biodiversitate ridicată.

Acest fluture contribuie la polenizarea unor specii florale și face parte din lanțul trofic local, fiind hrana unor păsări și alte insecte prădătoare.

Specia este sensibilă la distrugerea habitatelor naturale, fragmentarea pădurilor și schimbările climatice, care pot afecta fenologia și disponibilitatea plantelor gazdă. În România, Argynnis laodice beneficiază de protecție indirectă prin conservarea habitatelor forestiere și montane. Prezența în colecția de entomologie a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău atestă interesul științific și conservativ pentru această specie în regiune.

Pentru monitorizarea populațiilor de Argynnis laodice și înțelegerea impactului factorilor de mediu, se folosesc următoarele metode avansate de către entomologii pasionați:

– fotografiere digitală și recunoaștere asistată de AI: pentru identificarea individuală și urmărirea mișcărilor;

– transecte standardizate: observarea și înregistrarea periodică a indivizilor în trasee fixe;

– marcare și recapturare: capturarea și marcare cu coduri sau pete non-toxice, pentru studii de longevitate, dispersie și migrație;

– analize genetice: secvențiere ADN pentru evaluarea diversității genetice și conectivității populațiilor;

– modelări ecologice: evaluarea efectelor schimbărilor climatice și antropice asupra distribuției și fenologiei speciei.

Aceste metode contribuie la gestionarea și conservarea durabilă a speciei și a habitatelor sale.

