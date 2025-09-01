Au sărit gardul și au furat cabluri din cupru

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 20 ani, municipiul Oradea și o tânără de 24 de ani, din municipiul Zalău, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Cei în cauză, sunt bănuiți că, în noaptea de 25-26 august, ar fi pătruns la o firmă din municipiul Zalău, de unde ar fi furat cablu din cupru, în valoare de aproximativ de 8.000 lei.

Cei doi au fost prezentați magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate, în vederea recuperării prejudiciului și tragerii acestora la răspundere penală.