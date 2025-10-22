Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate intră în funcţiune până la sfârşitul acestui an

România face un pas decisiv spre digitalizarea completă a sistemului medical. Primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi operaţionale până la sfârşitul acestui an, iar întregul sistem va funcţiona integral până în august 2026, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

„Noua platformă PIAS este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc – o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre şi o reformă pe care o ducem la bun sfârşit”, a declarat ministrul pe pagina sa de Facebook. Noua infrastructură digitală va transforma complet modul în care funcţionează relaţia pacient-medic-asigurator. Printre principalele beneficii anunţate: eliminarea totală a formularelor pe hârtie; biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile medicale vor fi complet digitale; dosarul electronic al pacientului şi reţeta electronică vor fi integrate şi accesibile dintr-un singur loc; istoricul medical va putea fi consultat în orice moment, direct de pe telefon sau calculator.

Ministrul a subliniat că noua platformă nu reprezintă doar o modernizare tehnologică, ci şi o schimbare de mentalitate. „Ştiu că, de-a lungul anilor, mulţi şi-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul digitalizare. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic”, a spus Rogobete. Platforma PIAS are ca obiectiv creşterea transparenţei şi eficienţei în sistemul de sănătate, reducerea birocraţiei şi oferirea unui acces rapid şi sigur la informaţiile medicale. „Muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii şi corectăm din mers. Fiecare zi contează şi fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate”, a concluzionat ministrul.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro