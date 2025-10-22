Reguli noi pentru olimpiadele şcolare: digitalizare, transparenţă şi şanse egale pentru toţi elevii

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de ordin care aduce modificări importante privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, precum şi actualizarea Regulamentului pentru proiectele de educaţie extraşcolară. Noile norme pun accent pe egalitatea de şanse, transparenţă şi digitalizarea proceselor de evaluare.

Una dintre cele mai notabile noutăţi este introducerea posibilităţii ca elevii să participe la o clasă superioară celei în care sunt înscrişi, cu condiţia ca aceasta să facă parte din acelaşi ciclu de învăţământ (gimnazial sau liceal).

În schimb, nu va fi permisă participarea la o clasă inferioară, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Această măsură vine în sprijinul elevilor cu performanţe excepţionale, oferindu-le şansa de a concura la un nivel mai ridicat, fără a fi constrânşi de vârsta şcolară.

• Olimpiade şi pentru elevii aflaţi în spital sau la domiciliu

Conform ministerului, pentru prima dată, regulamentul include dreptul elevilor aflaţi în şcolarizare la domiciliu sau în spital de a susţine probele olimpiadelor şcolare (cu excepţia celor practice) în locul în care se află, cu aprobarea comisiei de organizare.

Ministerul afirmă că această modificare are rolul de a asigura egalitatea de şanse pentru toţi participanţii, indiferent de condiţiile lor medicale. Un alt element de noutate este posibilitatea ca olimpiadele să se desfăşoare şi în format online, acolo unde regulamentul specific al fiecărei competiţii o permite. De asemenea, evaluarea lucrărilor la probele scrise va putea fi realizată în format digital, pe o platformă dedicată Ministerului Educaţiei. „Modalitatea de organizare şi evaluare (fizic sau digitalizat) va fi prevăzută în regulamentul fiecărei competiţii”, precizează instituţia. Digitalizarea procesului de corectare urmăreşte eficienţă, obiectivitate şi reducerea erorilor umane. Comisia naţională de coordonare a competiţiilor şcolare va elabora o procedură detaliată pentru activităţile specifice acestui tip de evaluare.

• Mai multă transparenţă şi criterii clare de calificare

Proiectul de ordin introduce noi obligaţii pentru centrele de desfăşurare şi inspectoratele şcolare, menite să sporească transparenţa procesului de concurs. Printre acestea se numără: publicarea baremelor, subiectelor şi canalelor oficiale de comunicare a rezultatelor; garantarea dreptului elevilor de a-şi vizualiza lucrarea înainte de depunerea contestaţiei, inclusiv la etapele zonale şi naţionale; introducerea de criterii de departajare clare şi nediscriminatorii, pentru calificarea pe locuri suplimentare la etapa naţională.

• Prag de calificare mai ridicat: de la 40% la 60%

Pentru a creşte relevanţa competiţiilor, pragul minim de calificare la etapa naţională este propus să crească la 60% din punctajul maxim obţinut la etapa judeţeană (faţă de 40% în prezent). Totodată, în contextul digitalizării evaluării, toate probele vor fi notate pe o scară de la 0 la 100 de puncte, indiferent de disciplină. Ministerul precizează însă că numărul de locuri pentru etapa naţională nu se modifică. Modificările aduse Regulamentului privind întocmirea calendarelor de proiecte de educaţie extraşcolară vizează simplificarea şi clarificarea categoriilor de proiecte. Astfel, categoria „Proiecte regionale” a fost asimilată proiectelor interjudeţene, rămânând în vigoare doar trei tipuri: proiecte naţionale, proiecte interjudeţene, proiecte judeţene sau ale municipiului Bucureşti. Ministerul explică faptul că aceste ajustări urmăresc creşterea relevanţei şi calităţii educaţiei nonformale, dar şi o gestionare mai clară a calendarului competiţiilor.

• Obiectivul principal: corectitudine şi meritocraţie

„Modificările propuse în cele două proiecte lansate în consultare publică vizează atât creşterea transparenţei în procesul de organizare şi selecţie a competiţiilor, cât şi creşterea relevanţei acestora”, se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Consultarea publică va rămâne deschisă în următoarele săptămâni, timp în care profesorii, părinţii şi elevii pot trimite observaţii şi propuneri înainte de aprobarea finală a ordinului.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro