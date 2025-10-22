Conferință antidrog organizată la Zalău de Marea Lojă Națională din România

Sute de tineri sunt așteptați joi la un eveniment inedit. Marea Lojă Națională din România (MLNR) și Ministerul Educației organizează o conferință națională antidrog. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, începând cu ora 11, iar scopul conferinței este de a inspira și educa tinerii, consolidând astfel eforturile de prevenire a consumului de droguri. Conferința este organizată cu sprijinul Asociației „Steaua Silvană”, iar moderatorul evenimentului este profesorul universitar doctor Cătălin Țone. Aceste inițiative locale sunt esențiale în lupta împotriva flagelului drogurilor. Conferințele sunt ocazii esențiale de a împărtăși cunoștințe, de a discuta strategii de prevenție și de a întări colaborările între autoritățile locale, educatorii și comunitatea largă. „Aceste evenimente reprezintă mai mult decât simple întâlniri – ele simbolizează angajamentul național de a crea un viitor mai sigur și mai sănătos pentru tinerii din România. Parteneriatul dintre Marea Lojă Națională din România și Ministerul Educației demonstrează că, prin educație și colaborare, putem combate eficient consumul de droguri și putem construi o comunitate mai puternică”, este o parte din mesajul MLNR.

