După o tură strașnică de alcool, și-a băgat prietenul în spital

Polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, între localitățile Pericei și Bădăcin.

La fața locului, s-a stabilit că un bărbat de 34 de ani, din comuna Pericei, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma evenimentului, un bărbat de 37 de ani, din comuna Pericei, pasager în autoturism, a fost transportat la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.74 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la o unitate medică pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri.