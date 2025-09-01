S-au bătut de Zilele Zalăului

În ultima zi a Zilelor Zalăului, noaptea, pe la ora 1, lângă magazinul ,,Profi” de pe bulevardul Mihai Viteazul, doi bărbați s-au luat la bătaie.

În urma verificărilor jandarmilor, s-a stabilit că doi bărbați, cu vârsta de 24, respectiv 39 de ani, cu domiciliul în comuna Meseșenii de Jos, s-au luat la bătaie. Jandarmii i-au despărțit și au solicitat două ambulanțe pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vătămarea corporală”, respectiv „lovire sau alte violențe”, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor.

M. S.