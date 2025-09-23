Companiile ineficiente dăunează grav sănătății economice

În toată agitația legată de măsurile economice, tot mai des se vorbește despre privatizarea companiilor de stat. Mai puțin cunoscut este faptul că România se numără printre statele capitaliste cu cel mai mare număr de astfel de companii, alături de țări precum Brazilia sau India. Fiecare deține în jur de o mie de întreprinderi, însă multe nu aduc resurse la buget, ci aduc pierderi importante. Potrivit unor date recente, ineficiența acestora costă România an de an aproximativ 13 miliarde de lei.

Un alt aspect este că acela că multe dintre firmele de stat au sub 50 de angajați, ceea ce ridică semne de întrebare asupra rolului invocat de OECD atunci când se discută despre contribuția companiilor de stat în economia națională.

De asemenea, specialiștii atrag atenția asupra numărului ridicat de firme destinate serviciilor, precum cele de salubritate. Fiecare are directori și funcționari, în locul unui număr mai mic de companii solide, listate la bursă, conduse de profesioniști și cu filiale la nivel local.

Pentru o economie sănătoasă în adevăratul sens al cuvântului, ar fi nevoie de o reducere semnificativă a companiilor ineficiente, ce consumă resurse financiare importante.