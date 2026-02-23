A urcat „afumat” la volan și a ajuns cu mașina într-un cap de pod

Un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 42 de ani, a fost oprit în trafic sâmbătă noaptea de polițiști, la intrare în localitatea Mirșid.

Acesta, la intersecția DN1H cu drumul de legătură DN1T, ar fi pierdut controlul volanului, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi lovit un cap de pod.

Din fericire, în urma impactului, șoferul nu a suferit leziuni și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău.