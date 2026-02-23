UNTOLD ajunge pe APPLE MUSIC și își consolidează statutul de festival global de referință

UNTOLD, clasat pe locul 3 global în Top 100 Festivals, se lansează oficial în Apple Music, cu seturi memorabile de la ediția aniversară și playlist-uri curatoriate cu artiștii internaționali care au făcut istorie în România, la Cluj-Napoca. Fanii din întreaga lume pot asculta pentru prima oară în Apple Music show-urile live create special de Armin van Buuren, Alok, Hugel, Steve Angello și Tujamo pentru celebrarea a 10 ani de UNTOLD. Magia unui deceniu nu s-a încheiat în 2025, ci răsună acum la nivel mondial.

Piese ale primilor artiști anunțați pentru ediția din 2026, UNTOLD ONE, sunt curatoriate în contul festivalului în Apple Music. Fanii pot asculta melodii celebre de la Lewis Capaldi, Sting, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Afrojack, James Hype, R3hab, Steve Aoki, Mëstiza și Tash Sultana, pentru a intra încă de acum în atmosfera verii care marchează o nouă eră pentru festivalul clasat pe locul 3 în lume.

Disponibil în două secțiuni dedicate în Apple Music, DJ Mixes și DJ Mix Curators, UNTOLD marchează un nou pas major în extinderea globală digitală. Odată cu lansarea seturilor exclusive de la ediția de 10 ani, organizatorii transformă experiența festivalului într-o celebrare muzicală continuă și își consolidează poziția în rândul celor mai relevante festivaluri din lume, devenind parte din ecosistemul global care definește cultura muzicală. Apple Music este una dintre cele mai importante destinații pentru fanii muzicii dance și electronice la nivel mondial și reunește unele dintre cele mai importante branduri, inclusiv Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC, Boiler Room, Cercle, DJ Mag, Mixmag, Resident Advisor și multe altele. Apple Music Club, stația radio 24/7, disponibilă gratuit în întreaga lume, dedicată iubitorilor de muzică dance, electronică și cultura de club, este de asemenea accesibilă în platforma de streaming.

Superstarul brazilian Alok a adus în premieră în Europa conceptul său Keep Art Human la UNTOLD 2025, iar setul l-a creat special pentru ediția aniversară. Acesta poate fi ascultat integral în conturile UNTOLD din Apple Music. La fel și show-ul emoționant de 3 ore, conceput ca un omagiu, cu invitați speciali, de Armin van Buuren, unul dintre artiștii cu cea mai puternică legătură cu publicul din România. Steve Angello, membru legendar din Swedish House Mafia, a celebrat cu un mix special de piese clasice, producții noi și exclusive, în timp ce Hugel a adus ritmurile sale Latin House și a făcut zecii de mii de oameni să danseze în Cluj-Arena. Lansarea include și show-ul unic realizat de Tujamo, care a fost la fiecare ediție UNTOLD și a selectat momente speciale din fiecare an, precum și stilul energic și puternic al starului din Dubai, DJ Bliss.

Prezența UNTOLD în Apple Music reflectă diversitatea muzicală a festivalului și include atât momente de pe Mainstage, cât și seturi din Galaxy Stage, scena dedicată artiștilor house și techno. Stilul underground al lui Green Velvet și legendarele mixuri ro-minimal de la Arapu, Priku și Cezar sunt acum disponibile în platforma de streaming.

UNTOLD va continua să se extindă în Apple Music cu seturi și playlist-uri tematice și curatori exclusivi ce reflectă identitatea multiculturală a festivalului, evoluția și diversitatea sa artistică.

Scena este globală, iar muzica nu se oprește niciodată. UNTOLD ONE are loc în această vară între 6 și 9 august, în Cluj-Napoca.